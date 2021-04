Trešdien ar sociālajiem partneriem vērtēs, kā tērēt Atveseļošanās fonda divus miljardus

Kariņš teica, ka viens no pieejamajiem instrumentiem ir ES izveidotais AML, kur fondu naudās Latvijai ir pieejami teju divi miljardi eiro, ko varētu izmantot, lai tiktu līdz nākamajam labklājības līmenim.

No Ministru prezidenta teiktā izriet, ka šodien Sadarbības sanāksmē partneri apsprieduši iespējamo līdzekļu izlietojumu un to, kā varētu uzlabot Latvijas pieteikumu. Trešdien plānots runāt par to, kā šo piedāvājumu uzlabot, lai sasniegtu kopīgo viedās reindustrializācijas mērķi, teica Kariņš.