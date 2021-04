KAPO: Kremļa izlūkdienesti neatslābst, pieaug arī Ķīnas interese par Igauniju

Pēdējā laikā to radītais apdraudējums kļuvis par realitāti arī Igaunijai kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalstij, ko apliecina divas krimināllietas, no kurām vienā spriedums jau pasludināts, bet otrā drīz gaidāms.

Jau ziņots, ka Igaunijas tiesa pagājušajā mēnesī par spiegošanu Ķīnas labā piesprieda trīs gadu cietumsodu jūras pētniekam, ilggadējam Tallinas Tehniskās universitātes darbiniekam Tarmo Keutsam, ko ar starpnieka palīdzību savervējuši Ķīnas militārā izlūkdienesta darbinieki, sākumā uzdodoties par kāda analītiskā centra pārstāvjiem. Keutss, kuram profesionālās darbības specifikas dēļ bija pieeja valsts noslēpumiem, ticies ar šā dienesta pārstāvjiem dažādās Āzijas valstīs un bijis gatavs izpaust valsts noslēpumus, bet aizturēts, iekams to paspējis. Apsūdzības šai lietā izvirzītas vēl vienai Igaunijas pilsonei, kuras lieta arī nodota tiesai.

KAPO brīdina, ka ārvalstu izlūkdienesti interesējas ne tikai par tādu informāciju, kas satur valsts noslēpumus, un to redzeslokā var nonākt ne tikai valsts ierēdņi, bet visdažādāko jomu pārstāvji, tādēļ īpaši modriem vajadzētu būt arī visiem zinātniekiem, kuri iesaistīti dāsni apmaksātā "pētnieciskajā sadarbībā" ar dažādiem analītiskajiem centriem Ķīnā un citās valstīs. Dokumentā aicināts piesargāties arī no mazpazīstamu trešo valstu uzņēmumu piedāvājumiem attiecībā uz labi apmaksātiem konsultāciju pakalpojumiem un ziņot par to KAPO.