Žans Mišels Žārs izdod skaņu celiņu Salgado gaidāmajai izstādei

"Es vēlējos izvairīties no etnomuzikoloģiskās pieejas jeb fona mūzikas radīšanas. Amazones mežā ir spēcīga nomadisma dimensija; kustoties no vienas vietas uz otru, no tumsas uz gaismu, no maiga klusuma uz apslēptiem draudiem, kustoties uz priekšu, pametot realitāti, lai ļautu iegrimt rituālu un sapņu spēkā. Es būvēju šo mūziku kā piederumu kasti, kas veidota no dažādiem skaņu objektiem, kā klejojumu cauri organiskiem, dabīgiem, etniskiem, orķestra un elektronikas elementiem, kas mums paietu garām tikai kā mežā, kam mēs izietu cauri un atstātu to sev aiz muguras, īslaicīgas paliekas no laika un telpa bez beigām," tā par projektu pats Žārs.