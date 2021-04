Ministrija: sejas masku lietošana skolēniem ir nepieciešama un nerada draudus veselībai

Analizējot citu Eiropas Savienības valstu pieredzi Covid-19 izplatības ierobežošanā, sejas masku valkāšana skolēniem ir obligāta 72% valstu un vairāk nekā pusē no tām maskas sāk lietot no sešu gadu vai pat agrāka vecuma. Sejas maskas, ieejot skolas telpās, 11 valstīs jāvalkā no 1.klases, no tām masku valkāšana skolās arī mācību procesa laikā vecuma posmā no sešiem gadiem ir obligāta Čehijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Rumānijā, Luksemburgā, Grieķijā (no četru gadu vecuma) un Latvijā.