Kariņš pārliecināts VM spējā tikt galā ar vakcinācijas procesu

Neskatoties uz to, ka otrdien valdības sēdes laikā Ministru prezidents neslēpa sašutumu par vakcinācijas pret Covid-19 gauso gaitu un norādīja uz veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) atbildību, pēc valdības sēdes Kariņš pauda pārliecību, ka VM ar vakcinācijas procesu tiks galā.

"Ministrijai ir pilna atbildība noorganizēt šo procesu. Ja to nevarēs izdarīt, tad valdībai vienmēr ir plāns "B", bet tas nav tas, uz ko jātiecas. VM esošajā struktūrā jātiek galā ar šo izaicinājumu. Esmu pārliecināts, ka tiks. Bet esmu noraizējies, ka tas ir pārāk tālā nākotnē," sacīja Ministru prezidents, piebilstot, ka viņš turpinās mudināt paātrināt vakcinācijas procesu.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši "AstraZeneca", savukārt vēl 8414 ir no ražotāja "Moderna". Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja "Pfizer"/"BioNTech".