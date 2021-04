Izskanēs Latvijas Radio kora koncertieraksts "Pēteris Vasks un domubiedri"

Pēteris Vasks ir viens no nozīmīgākajiem gaismas nesējiem Latvijas kultūras telpā, kuš vienmēr interesējies par saviem kolēģiem komponistiem, atbalstot un aktīvi apmeklējot viņu pirmatskaņojumus. Vissirsnīgākos vārdus par tēvišķo gādību un iedvesmu Pēterim Vaskam velta plejāde latviešu komponistu, kas pie viņa mācījušies Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Pētera Vaska mūzika allaž bijusi klātesoša arī Latvijas Radio kora dzīvē, spēcinot un dziedinot ar savu garīgo jaudu un neatlaidīgo tiecību pretim gaismai.

Klavieru skaņdarbs "Vasara" no cikla "Gadalaiki" skaņās glezno siltuma prieku un mierpilnu apceri, bet "The Fruit of Silence" ar Mātes Terēzes vārdiem ir klusa meditācija par kalpošanas un mīlestības ceļu.