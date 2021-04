Tā kā mācību stundas vairumā gadījumu ir pārcēlušās no skolas uz mājām, par svarīgāko mācību rīku ir kļuvušas viedierīces. Tās ir atslēga gan bērna motivācijai mācīties, gan arī efektivitātei un labiem rezultātiem. IT sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs sniedz piecus padomus, kā viedie rīki var atbalstīt kvalitatīvu mācīšanos mājās.

Mācīšanās no mājām rada risku, ka bērns pavada pārāk daudz laika ekrāna priekšā, apgrūtinot vecākiem iespēju kontrolēt, kādas vietnes bērns apmeklē vai kādas lietojumprogrammas izmanto. No tā var izvairīties, izmantojot īpašus rīkus, lai kontrolētu laiku, kādu ģimene pavada pie ekrāna, kā arī, lai kontrolētu izmantoto saturu. Tehnoloģiju eksperts Andrejs Mihailovs ir izmēģinājis plašu dažādu ražotāju piedāvāto viedierīču klāstu un ir secinājis, ka Apple programmatūra dod vecākiem vislielāko kontroli pār bērnu lietoto saturu.

Šī ražotāja datoros un planšetdatoros ir iekļauts noderīgs ekrāna kontroles rīks Screen Time. Tas ļauj vecākiem kontrolēt laiku, cik ilgi bērns pavada ekrānā, kā arī saturu, kam viņi piekļūst tiešsaistē. Šādā veidā ir iespējams pasargāt bērnus no iespējamiem riskiem. Ierīces iestatījumos var pārbaudīt, cik daudz laika bērns pavada datorā katru dienu un kādās aplikācijās viņš pavada visvairāk laika.

Funkcija App Limits palīdz ierobežot atlasīto lietojumprogrammu izmantošanu mācību stundu laikā. Tā ļauj uz noteiktu laiku “slēgt” sociālo tīklu, spēļu un citas izklaides aplikācijas, lai bērns varētu koncentrēties uz mācībām un mājasdarbiem. Vēl viens noderīgs rīks ir Downtime, kas ļauj iestatīt iepriekš ieplānotus pārtraukumus, lai skolēns novērstos no ekrāna un varētu veikt fiziskus vingrojumus vai citas darbības.

Lai rūpētos par bērna drošību internetā, izmantojiet īpašo satura un privātuma ierobežojumu rīku Content & Privacy Restrictions, kas ļauj bloķēt nevēlamas vietnes, pirkumus un lejupielādes. Tajā pašā laikā ar Communication Limits palīdzību ir iespējams ierobežot saziņu, nosakot to cilvēku loku, ar kuriem skolēns drīkst sazināties.

Papildu kontroli un drošību sniedz noderīgā Family Sharing iespēja. Tā piedāvā līdz sešiem ģimenes locekļiem savstarpēji dalīties ar lietotnēm, kas iegādātas App Store, kā arī kopīgi izmantot Apple abonementus un iCloud krātuvi. Šī funkcija paredz arī to, ka bērns bez vecāku piekrišanas un apstiprinājuma nevar iegādāties vai lejupielādēt maksas lietojumprogrammas.

Šie rīki un personalizētie iestatījumi pasargās bērnus no nepiemērota satura, rūpēsies par viņu drošību. Ar to palīdzību vecāki var neraizēties par to, cik daudz laika bērni pavada pie datora, lai tas negatīvi neietekmētu skolēnu spēju koncentrēties uz attālinātājām nodarbībām.