Latvijas filmas aprīļa festivālos Eiropā

No 14. aprīļa tiešsaistē notiek kinoindustrijas pasākums Meeting Point Vilnius 2021 (MPV), kas seko Lietuvas festivālam "Kino pavasaris" un pievēršas topošo filmu projektiem; tas strukturēts četrās sadaļās, un trijās no tām piedalās arī Latvijas filmu projekti un to autori.