Jauns vārds popmūzikā: Megija Petinena

“Gluži nejauši un nakts laikā,” uzsver autore. “Naktī piecēlos jau ar šo melodiju galvā, iedungoju to telefona balss ierakstos un pusmiegā sarakstīju vārdus turpat telefona piezīmēs. Nākamajā rītā piecēlos un pārsteigta secināju, ka tas nav bijis tikai sapnis.”

Pēc uzvaras konkursā Megija uzrunāja vienu no vadošajiem Latvijas popmūzikas producentiem Kasparu Ansonu, un dziesmaitapa kvalitatīvs studijas ieraksts. Videoklips savukārt tika nofilmēts Lūznavas muižā.

"Šo vietu izvēlējos tāpēc, ka pati esmu uzaugusi Latgalē un noteikti vēlējos izmantot izdevību parādīt plašākai sabiedrībai tieši šo muižu, jo, manuprāt, tā ir viena no maģiskākajām vietām Latgalē!" turpina Megija. "Ņemot vērā muižas vēsturisko atmosfēru, uzrunāju talantīgo dizaineri Annu Elizabeti Kasparsoni (“Anna Elizabete Fashion”) un mēs kopā izvēlējāmies ļoti romantiskus tēlus, kas lieliski iederējās muižas interjerā."

Video veidojis Ivars Utināns un kopā ar dziedātāju klipā redzams arī aktieris Genādijs Smirnovs. Radošajā procesā piedalījās arī grima māksliniece Darja Pujate. Iedvesmojoties no “Netflix” seriāla “The Queens Gambit”, Megija vēlējās savas dziesmas video izmantot kādas galda spēles elementus. “Šahs būtu pārāk tieša atsauce, tādēļ pēc diezgan ilgām pārdomām izvēlējos spēli, ko tautā zina kā “Desas”,” smej dziedātāja. “Videoklipā spēles norise mijas ar atmiņu uzplaiksnījumiem no abu tēlu iepriekš piedzīvotā, tādējādi katrs spēles solis tiek veikts, balstoties uz emocijām no pagātnes.”