Festivāla "2Annas" galveno balvu iegūst filma no Argentīnas

FOTO: kadrs no filmas

“Pēdējā stunda” FOTO: kadrs no filmas

Šogad Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" laureātu apbalvošanas ceremonija notika tiešraidē, klātesot festivāla organizētājiem un žūrijai. No 9. līdz 15. aprīlim konkursā par 9 balvām cīnījās 72 filmas, kas tika atlasītas no 2300 pieteikumiem no visas pasaules. Par labāko konkursa filmu žūrija atzina un Grand Prix balvu, tēlnieka Aigara Zemīša veidoto Zelta Annas statueti, saņēma Argentīnas režisoru radītā dokumentālā/eksperimentālā filma “Pēdējā stunda” (La última hora, Christian Delgado, Nicolás Testoni , Argentīna, 2020).