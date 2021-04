Arstarulsmirus ar jaunu dziesmu piesaka pavasarī gaidāmo albumu

“Dziesmas vēstījums atspoguļo tiekšanos atrisināt iekšējo konfliktu brīžos, kad, uzstādot lielus un tālus mērķus, rodas nepacietība un pretestība attiecībā pret pakāpenisku virzību uz tiem. Skaņdarba tematika esošajā periodā var būt īpaši aktuāla, kad daudzi no mums ir spiesti strādāt no mājām, kur nereti zūd robežas starp darbu un citām dzīves jomām. Tādējādi saguruma pārņemti piedzīvojam izmaiņas uztverē, kad mūsu pakāpeniskā, tā teikt, “pa milimetram”, virzība uz saviem mērķiem kļūst nemanāma, jo esam sākuši padarīto mērīt tikai nu vienīgi “metros”,” tā Arstarulsmirus .

Albums “Pie zemes” būs otrais no gaidāmo četru “Vēlējuma dziesmu” albumu cikla, kurā katrs no albumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Otrais cikla albums veltīts zemes tematikai, dziesmu tekstos iekļaujot to simbolizējošas izpausmes un asociācijas - daba, kā dzīvības pamats, pašizziņas centieni, atteicības ar sevi un apkārtējiem, pakāpeniska un vienmēr esoša transformāciju u.c.