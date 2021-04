Ķekavā pēta karikatūrista Edgara Ozoliņa daiļradi

No 1957. gada līdz mūža beigām E. Ozoliņš zīmēja karikatūras un bija humora un satīras žurnāla “Dadzis” ārštata mākslinieks, kā arī piedalījās karikatūristu darbu izstādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. E. Ozoliņš mira 1987. gadā, nepiedzīvojot latviešu tautas Trešo Atmodu un Neatkarības deklarācijas pieņemšanu, tomēr visu mūžu savā sirdī nesa Latviju ar visiem tās vēstures līkločiem.

Tā kā Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā ir ap 1500 E. Ozoliņa zīmējumu un skiču oriģināli un lai veicinātu to pieejamību plašākam interesentu lokam, 2020. gada sākumā, veidojot E. Ozoliņa 90 gadu jubilejas atceres izstādi “Vienmēr ar humoru un mīlestību”, tika nolemts atlasīt labākos viņa zīmējumus un skices, lai sagatavotu pirmo viņa darbu izdevumu. Tapa albums “Zināmais un nezināmais Edgars Ozoliņš. Darbi no Ķekavas novadpētniecības muzeja krājuma” ar 190 gan publicētiem, gan nepublicētiem zīmējumiem un skicēm. Albums dod iespēju iepazīt E. Ozoliņa radošā mantojuma daudzpusību – grāmatu ilustrācijas, karikatūras, exlibrus, šaržus, afišas un zīmējumu skices, kā arī palīdz atklāt viņa zīmētāja talantu un parādīt ne tikai darbu saturisko kvalitāti, bet arī māksliniecisko vērtību, akcentējot grafikas izteiksmes līdzekļus satura atklāsmē. Publicēti arī tādi zīmējumi, kuros tiek atklāts E. Ozoliņa burtu un virsrakstu veidošanas meistarība, jo viņa zīmējumos tie arvien iegūst daudzveidīgu un interesantu interpretāciju. Izdevuma maketu veidoja mākslinieks Armīns Ozoliņš, savukārt mākslas zinātniece Austra Avotiņa uzrakstīja pārdomas par E. Ozoliņu, novērtējot viņa rokrakstu un talantu: “Virtuozā un precīzā līnija to tikai pastiprina, tonis iedod apjomu – viss kļūst kustīgs, telpisks, emocionāls un dzīvs. Grafiskā un gleznieciskā robežas saplūst, saturs atklājas detaļās, ir dzīvs arī precīzā silueta līnijā.”