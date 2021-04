Edgars Sims: Gandarījumu sagādā apziņa, ka piedalos vēstures veidošanā

Viss sākas ar satikšanos. Dzimta, kuru interesē sava ģerboņa izveide, sazinās ar mākslinieku un sarunā tikšanos. Satiekoties ir svarīgi māksliniekam izstāstīt gan dzimtas vēsturi, gan arī vēlmes – ko ļoti vēlētos, vai tieši otrādi – ko ļoti nevēlētos redzēt ģerbonī. Māksliniekam šajā brīdī ar visām maņām jāuztver šī informācija, ieskaitot to, kas netiek formulēta vārdos. Vēl viens mākslinieka uzdevums jau pašā sākumā, pirms ķerties pie praktiskās ģerboņa izveides, ir pastāstīt par heraldikas pamatprincipiem – kas ir, un kas nav pieļaujams heraldikā. Nākamajā etapā ciešā sadarbībā ar dzimtas pārstāvjiem tiek izstrādāta ģerboņa skice. Kad tā ir gatava, to iesniedz Valsts heraldikas komisijai, ko veido pieredzējuši eksperti. Šajā brīdī notiek pirmreizēja ģerboņa kvalitātes izvērtēšana un komisija norāda uz labojumiem, ja tādi nepieciešami. Pēc tam atliek pēdējie darbi pie ģerboņa vizuālās izstrādes un, kad tie pabeigti, mākslinieks kopā ar dzimtas pārstāvjiem sagatavo ģerboņa mapes, kuras nu jau gatavā stadijā iesniedz Valsts heraldikas komisijai un Kultūras ministrijai – parakstīšanai. Pēc parakstīšanas ģerbonis tiek publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Visa darba rezultāts ir divas ģerboņa mapes, no kurām viena nonāk valsts glabāšanā, bet otra tiek izsniegta dzimtai. Ģerboņa izstrāde nav ātrs, taču ļoti aizraujošs un iedvesmojošs process.