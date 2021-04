Rīgā ceturtdien no ugunsgrēkiem izglābti pieci cilvēki

Vakar ap plkst.13 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega skapis un sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas tika izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies astoņi cilvēki.