Lietuvas ārlietu ministrs: Situācija Ukrainā izskatās bīstamāka nekā pirms Krimas aneksijas

"Vismaz no tās informācijas, ko vakar saņēmām no Ukrainas amatpersonām, var rasties iespaids, ka situācija ir bīstamāka nekā 2013.-2014.gadā, kad Ukrainai tika uzbrukts pirmoreiz un tika okupēta Krima," pēc atgriešanās no Baltijas valstu ārlietu ministru kopīgās solidaritātes vizītes Ukrainā izteicies ministrs.