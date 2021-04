Terehovas “tradīcijas”: 2007.gada muitnieku lieta izbeigta; Vai šoreiz būs rezultāts?

Apelācijas instances tiesa nav norādījusi motīvus, kāpēc tā noraida pierādījumus, ar kuriem pamatota apsūdzētajam Agafonovam izvirzītā apsūdzība,” teikts AT Senāta spriedumā.

Arī lietu par Terehovas robežsargiem AT Senāts Latgales apgabaltiesai lika pārskatīt. Lai gan pirmās instances tiesa Ludzā visus notiesāja, apelācijas instancē visi tika attaisnoti. “Apelācijas instances tiesa nav pamatojusi, kāpēc tā noraida Valsts robežsardzes (..) secināto, ka apsūdzētie apsūdzībā norādītajos datumos un attiecīgi savu maiņu laikā neatļauti izmantoja personīgos mobilos telefonus – savas darbības savstarpēji saskaņojot, runāja un saņēma īsziņas no organizētājiem ar ārpus rindas ielaižamo kravas automašīnu numuriem.

Tāpat apelācijas instances tiesa nav norādījusi, kāpēc tā noraida telefonsarunu audioierakstu atšifrējumos, īsziņu tekstos un C-TIR karnešu sarakstos ar Terehovas muitas kontroles punktu izbraukušajām automašīnām minētās ziņas par faktiem,” spriedumā pauž AT Senāts.

Robežsargu lieta tiesā pirmo reizi nonāca pirms 12 gadiem. Covid-19 pandēmijas dēļ nu jau gadu sēdes nav notikušas. Tomēr prokurors Sandis Brasla, kurš ir gandarīts, ka Senāts piekrita viņa kasācijas protestā paustajiem argumentiem, cer, ka tagad līdz spriedumam ļoti ilgi gaidīt nevajadzēs: “Viennozīmīgi – šobrīd ir pieņemti būtiski grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas tikai īpašos gadījumos nosaka, ka tiesas sēdē klātienē ir jāpārbauda kaut kādi pierādījumi, it sevišķi apelācijas instances tiesas sēdē. Bez šaubām, ka visas pratināmās personas tika nopratinātas pirmās instances tiesas sēdē, tādēļ šobrīd apelācijas instances tiesai faktiski būtu jāizvērtē tikai pirmās instances tiesas sprieduma motivācija.”

Par jauno Terehovas lietu prokurors Brasla ir informēts tikai no medijiem, tomēr viņš uzskata, ka tas aizvien liecina par sistēmas problēmu, tāpēc vairāk būtu jāizmanto mūsdienu tehnoloģijas, tā preventīvi cīnoties ar korupcijas riskiem.

“Ja kādam vēl roka ceļas to darīt tagad, tas būtu man... Nu, mani, protams, jau ir grūti ar kaut ko pārsteigt, bet man liekas, ka tas ziņojums ir pilnīgi skaidrs, un es varu vienīgi atgādināt – ka jūs nezināt, kur vēl tās kameras ir. Kolēģi, jūs nezināt, ja jūs vēl to darāt!”

Daži no 2007.gadā aizturētajiem Terehovas muitniekiem darbu Valsts ieņēmumu dienestā turpināja līdz pat šim brīdim. “De Facto” zināms, ka vismaz viens no viņiem tika aizturēts arī jaunās lietas ietvaros un tagad no amata pienākumu pildīšanas ir atstādināts.