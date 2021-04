Kristīgajā pansionātā pēc atteikšanās no vakcīnām ar Covid-19 mirusi trešdaļu iemītnieku

Senioru nams "Zilaiskalns" ir uzbūvēts par Septītās dienas adventistu baznīcas draudzes ziedojumiem. Atklāšanā 2016. gadā piedalījās baznīcas augstākā vadība, ziedotāji no ārzemēm.

Pansionāta direktore nav sazvanāma. Arī viņa bija viena no tiem, kas inficējās ar koronavīrusu, un slimo joprojām. Pansionāta īpašnieka - biedrības "Reach" - vadītājs ar "Nekā personīga" runāt sākotnēji atsakās.

Uzliesmojums “Zilākalna” senioru namā sākās, kad no slimnīcas tika atvesta kāda tā iemītniece.

Ģimenes ārste uzskata, ka pansionātā plosījās kāds no jaunajiem, līpīgākajiem koronavīrusa paveidiem. Visi saslimuši teju vienlaicīgi. Trešā daļa no centra iemītniekiem nomira. Tieši no koronavīrusa aizgāja deviņi. Viena kliente viņiem uz vietas pansionātā tieši šajā periodā nomira, taču viņai nebija slimības simptomu.