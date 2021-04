Maija sākumā notiks velo kino festivāls "Kino pedālis"

Savukārt 2. maijā no trīs dažādām vietām Valmierā, kas atkarīgas no izvēlētā maršruta, sev izdevīgā laikā interesenti varēs doties kādā no īpaši "Kino pedālim" izstrādātajiem maršrutiem. "Ģimeņu pedāļa" sākums un finišs būs Valmiermuižas pils parkā, "Puspedāļa" sākums un finišs būs pie Valmieras dzelzceļa stacijas, bet "Dižpedāļa" - Vecpuišu parkā. Kreišmane atzīmēja, ka braucienu interesantāku padarīs "Kino pedāļa" spēle, kura rādīs braukšanas virzienu un piespēlēs jautājumus par un ap kino.