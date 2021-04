Jauns vārds popmūzikā: liepājniece Samanta Balcere

"Šī ir Samantas pirmā publicētā dziesma, un arī man šī ir pirmā reize, kad kādu manis pašas rakstītu dziesmu izpilda kāds cits. Man ļoti patīk, kā Samantai skan un es no sirds vēlu viņai veiksmi! Lai izdodas!" tā mūzikas autore, dziedātāja Katrīna Bindere

"Darbs ierakstu studijā bija patiesi aizraujošs. Tas man bija kaut kas pavisam jauns un nezināms. Izdot pirmo dziesmu ir mans pirmais lielais piepildītais sapnis. Vēl joprojām nespēju tam noticēt. Paldies Artūram Palkevičam par sadarbību. Man arī ļoti patika darbs pie video filmēšanas un bija prieks sadarboties ar Ievu. Esmu ļoti pateicīga par to, ka mana pirmā videoklipa tapšanā tieši viņa man daudz palīdzēja. Ieva bija tā, kura ļāva iegūt nepieciešamo pārliecību par sevi," saka pati Samanta.

Viena no nozīmīgākajām uzvarām jaunās dziedātājas karjerā ir pirmās pakāpes diploms starptautiskajā vokālajā konkursā “Voices of the World” Maskavā, kurā piedalījušies 15 pasaules valstu dalībnieki un iegūtais Grand Prix starptautiskajā konkursā “International dance & vocal”, kurā piedalījās vairāk nekā 10 valstis. Pavisam nesen savā grupā iegūta pirmā vieta konkursā “Uzstaro 2021”.