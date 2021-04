Latvijā atzīmēs UNESCO Starptautisko džeza dienu

30. aprīlī plkst.20 no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izskanēs Krista Seržanta koncertieraksts "Then and Now" kopā ar kamerorķestri. Savukārt 3. maijā plkst.10 notiks komponista, pianista un aranžētāja Soren Mollera meistarklase "Atrodi sevi: Kā piepildīt savus muzikālos sapņus". Tad plkst.12 sekos bundzinieka Sašas Mašina meistarklase "Savas ritma izjūtas uzlabošana".