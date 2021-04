Izsludināta pieteikšanās dziesmu rakstīšanas nometnei "RigaLive #7"

Paredzēts, ka dziesmu rakstīšanas nometne, kas tiks papildināta ar nozares profesionāļu vadītām radošajām meistarklasēm, norisināsies no 1. jūnija līdz 3. jūnijam. Nometnē trīs dienu garumā tiks strādāts pie jaunu dziesmu radīšanas. Dalībnieki tiks sadalīti grupās un katra grupa būs nokomplektēta tā, lai tajā strādātu mūzikas izpildītājs autors un producents.

Dziesmu radīšanas procesam tiks atvēlētas astoņas stundas un pēc tam tās vērtēs ne tikai pārējie dalībnieki, bet arī mūzikas nozares profesionāļi. Viens no nometnes mērķiem ir tādu skaņdarbu radīšana, kas spētu uzrunāt vietējo klausītāju, un kam ir potenciāls nokļūt radio apritē un mūzikas atskaņošanas topos.

Iepriekšējās "RIGaLIVE" nometnēs ir radītas tādas plašākai auditorijai zināmas dziesmas kā "Zemes stunda", "Viņa nedejo", "This is The Night", "Saku tev atā".