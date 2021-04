Kaimiņu nedarbi mājoklim izmaksā vidēji 600 EUR

Teju katrs otrais fizisko personu īpašuma atlīdzības gadījums, ko reģistrē apdrošinātājs, saistīts ar plīsušām ūdens caurulēm, appludinot ne tikai savu, bet nereti arī kaimiņa dzīvokli. Ik gadu apdrošinātājs atlīdzībās izmaksā teju 800 000 EUR tieši par dažādiem ar ūdens noplūdi saistītiem gadījumiem, kad kaimiņiem plīsušas ūdens caurules, boileri, podu skalojamās kastes utt. Kādam klientam izdevies uzstādīt nelāgu rekordu – no sienas nokritis boilers pārrāvis ūdensvadu, appludinot nevis vienu, bet pat trīs kaimiņu dzīvokļus. Plīst ne tikai boileri – kāda atlīdzība izmaksāta par saplīsuša akvārija nopludinātu kaimiņu dzīvokli. Klasika ir arī tādi gadījumi kā ugunsgrēka dzēšanas laikā saliets īpašums, kaut arī ugunsgrēks izcēlies kaimiņu dzīvoklī.

“Lielākoties par noplūdes riskiem domājam, rūpējoties par savu īpašumu, bažīgi raugoties uz griestiem un gaidot kādu apdraudējumu no augšstāva kaimiņiem. Taču katrs daudzdzīvokļu nama iemītnieks ir tieši tāds pats apdraudējums savam apakšstāva kaimiņam. Turklāt ūdens mēdz izsūkties arī cauri sienām, sabojājot blakus esošos dzīvokļus. Tāpēc savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir drošības spilvens, ar ko varam sevi pasargāt, lai pašam nenāktos maksāt par remontu kaimiņa mājoklī,” brīdina Līva Bogdanova.

Bērni, suņi un puķupodi – kad briesmas uzglūn no negaidītas puses

Tiesa, pieredzē netrūkst arī neparastāku kaimiņu īpašuma sabojāšanas gadījumu. Ne viena vien atlīdzība izmaksāta par suņa nagu vai bērna ziņkārības atstātiem skrāpējumiem uz kaimiņa automašīnas. Transporta līdzekļus apdraud arī šķietami tik nevainīgi priekšmeti kā puķupodi. Kāds klients atvēris logu, lai izvēdinātu telpu, un dzīvokļa pretējā pusē to pašu atkārtojis virtuvē, kur gatavojis ēdienu. Caurvējš norāvis puķupodu no palodzes – tieši uz kaimiņa automašīnas priekšējā stikla. Vēl kādam auto īpašniekam skādi nodarījis kaimiņu suns, kas ieskrējis pagalmā un sakodis mašīnas riepu. Tāpat no kaimiņu suņu kodumiem cietuši arī četrkājainie mīluļi.