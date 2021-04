Kā sadzīvot ar hroniskām sāpēm un tās ārstēt?

Speciāliste uzsver, ka ir svarīgi apzināties, kādas stratēģijas cilvēks pielieto, lai mazinātu sāpes, piemēram, vai tā ir pastiprināta medikamentu lietošana, fiziskā aktivitāte vai izvairīšanās no tās, palikšana gultā un mazkustīgums, alkohola lietošana, norobežošanās no kontaktiem ar draugiem, ģimeni vai citas līdzīgas? Ļoti iespējams, ka šādas stratēģijas palīdz mazināt sāpes, taču to efekts ir īslaicīgs. Svarīgi, ka ilgtermiņā šīs stratēģijas var pastiprināt sāpju intensitāti un ciešanas, kā arī radīt vai veicināt problēmas attiecībās, darbā, pastiprināt bezpalīdzības sajūtu un attālina cilvēku no sava stāvokļa pieņemšanas.