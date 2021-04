Kā dzimst moderna elektroauto dizains un ko nozīmē MAYA princips

Tūkstošiem stundu ilgs darbs dizaineru birojos visā pasaulē demonstrē, ka nav viegli drosmīgas, lielas idejas no skicēm pārvērst uz ielas redzamajos objektos, kuri turklāt atbilst gaidītajam. Izaicinājumus, ar kuriem saskaras dizaineri, vēl vairāk pasvītro fakts, ka pat vismodernākajos automobiļos jūtama gan futūristisko vīziju, gan klasiskās dizaina skolas ietekme un tradīcijas.

Nozares eksperti norāda, ka šāda divu pasauļu kombinēšana bieži vien redzama Francijas dizaina skolas pārstāvju darbos. Automobiļu dizainers Luks Medeišis no Lietuvas saka, ka franču speciālisti šajā industrijā bieži vien izceļas ar teicamu skicēšanas prasmi un netradicionālām idejām - īpašībām, kas lieliski raksturo inovatorus auto tirgū.

Lietuviešu dizainers saka, ka Francijā dizaina arodu parasti izvēlas speciālisti, kuri ir gatavi tajā ieguldīt ļoti daudz. Atšķirībā no citām valstīm, kur arī iespējams studēt auto dizaina novirzienā, franči tikai pēc pieciem gadiem var saņemt diplomu, kas viņiem ļauj strādāt izvēlētajā nozarē.

"Ar trīs gadus ilgām studijām un bakalaura grādu bieži vien ir pietiekami, lai iegūtu darbu daudzās dizaina firmās, taču ne Francijā. Tādēļ frančiem ir ļoti rūpīgi jāpārdomā savas vēlmes un finansiālās iespējas pirms karjeras veidošanas šajā sfērā. It īpaši tādēļ, ka viens studiju gads izmaksā 8000 - 10 000 eiro, turklāt iegūtais diploms uzreiz negarantē darbu jomā, kur valda ļoti liela konkurence," komentē L. Medeišis.

Automašīnu dizaina speciālists, kurš strādājis vairākās labi zināmās autobūves firmās, bet šobrīd darbojas Ķīnas un Zviedrijas kopuzņēmumā Lynk & Co, norāda, ar ko Francijas dizaina skola ir īpaša - tās audzēkņi allaž ir spējuši iet tālāk un piedāvājuši unikālus risinājumus. L. Medeišis kā dažus no veiksmīgākajiem piemēriem min tādus konceptauto kā Citroën Ami One, Peugeot Onyx un Renault Ez Ultimo.