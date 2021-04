Pētījums: 24 % skolēnu uzskata, ka par fiziķi var tikai piedzimt

Aptaujājot jauniešus vecumā no 14 līdz 18 gadiem, atklājās 24 % uzskats, ka par fiziķi var tikai piedzimt – vai nu padodas, vai nepadodas. Fizikas pētnieks atgādina, ka talants var noderēt, tomēr ar to nekad nepietiek: "Lai kļūtu par izcilu basketbolistu vai panākumiem bagātu aktieri, arī ir jāiegulda milzīgs darbs. Ir jābūt interesei, mērķtiecībai un vēlmei darboties šajā jomā. Tomēr, ja runājam par fiziku ikdienas līmenī, to taču izmantojam mēs visi, piemēram, vadot automašīnu vai pārvietojot smagus priekšmetus. Un ir labi izprast, kā un kāpēc šis lietas darbojas."