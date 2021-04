Mākslas muzejā ar iepriekšēju reģistrāciju apmeklētājiem būs pieejama viena izstāde

Viņa pavēstīja, ka līdz 4.maijam LNMM tiks īstenots pirmais Kultūras ministrijas (KM) rosinātais pilotprojekts drošai kultūrvietu publiskās darbības atsākšanai. KM pilotprojektu mērķis ir pēc iepriekš izstrādātām vadlīnijām pārbaudīt epidemioloģiski drošu kultūras pasākumu norises iespējamību gan kultūrvietu apmeklētājiem, gan to darbiniekiem.

Sauka atzīmēja, ka no epidemioloģiskā viedokļa muzeji atzīti par vienu no drošākajām publiskā apmeklējuma vietām, kurās iespējams organizēt vienmērīgu apmeklētāju plūsmu, ievērot divu metru distanci un citas epidemioloģiskās drošības prasības. Īpaši to var attiecināt uz LNMM ēku Jaņa Rozentāla laukumā, kurā ir liela telpu kvadratūra un kubatūra, darbojas klimata un ventilācijas regulējošā sistēma, kas veic nepārtrauktu gaisa kvalitātes monitoringu. Muzejs spēj nodrošināt virkni piesardzības pasākumu, lai apmeklētāji un darbinieki justos droši, tai skaitā telpu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, bezkontakta norēķinus, kā arī ir noteikts maksimālais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties ēkā, nodrošinot uz vienu personu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus telpas.