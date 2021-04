"Kur vēži dzied" - jauns latviski tulkots romāns, kas pasaulē pārdots vairāk nekā 10 miljonos eksemplāru

Romāna galvenā varone Kija Klārka dzīvo netālu no mazpilsētiņas Bārklijkovas, Ziemeļkarolīnas piekrastes dumbrājā. Sākotnēji meitene tur mājo kopā ar ģimeni. Kad Kijai paliek seši gadi, māte, ar smalku mākslinieces talantu apveltīta trausla būtne, vairs nespēj izturēt tēva, kara veterāna alkoholiķa pāridarījumus, un aiziet no mājām. Dumbrāja būdā kopā ar mūžam dzerošo tēvu paliek tikai mazulīte Kija. Gadiem ritot, viņa iemācās izvairīties tiklab no tēva agresijas, kā no pilsētiņas sociālā dienesta vienaldzīgajiem darbiniekiem, kļūstot par vientuļnieci, par kuru tiek sacerētas dažādas nevalodas. Pilsētnieki Kiju saukā par purva skuķi, norobežojas un pat baidās. Kijai gan ir arī daži draugi, tomēr vairāk ir to, kuri viņu uzskata par sabiedrībai zudušu. “Ziemeļkarolīnas piekrastes dumbrāju dabas ritmi un ainavas ir tik brīnišķīgi piemērots fons šim skaistajam un vienlaikus skarbajam stāstam par Kijas centieniem izdzīvot un uzticēties cilvēkiem! Turklāt autore to ir cieši savijusi ar saistošu detektīva sižetu, kas piedāvā negaidītu atrisinājumu,” raksta žurnāls “People”.