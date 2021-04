Kariņš: "Dzīvās rindas" elements vakcinācijas procesā būtu jāievieš ikdienā

Vērtējot iepriekšējā nedēļas nogalē īstenoto "dzīvās rindas" pieeju vakcinācijas pret Covid-19 procesā, Kariņš atzina, ka viņš "dzīvās rindas" elementu gribētu ieviest vakcinācijas procesā ikdienā, lai izvairītos no situācijām, kad uz vakcināciju neierodas prioritārajās grupās esošie.

"Es domāju, ka nepaies ilgs laiks, kad tā kļūs par daļu no ikdienas. Ja vakcinācijas process neiet pietiekami raiti, tad jāatrod veids, kā to paātrināt, un "dzīvā rinda" ir papildus elements, kas to var veicināt. Tas arī mazinātu frustrāciju tai sabiedrības daļā, kas nav prioritāri vakcinējamo grupā, bet viņi apzinās saslimšanas ar Covid-19 risku, tāpēc viņi grib vakcinēties," klāstīja premjers.