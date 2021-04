Vitenbergs neplāno atstāt ministra amatu

Vitenbergs pauda, ka, viņaprāt, līdz šim strādājis godprātīgi un vēlas arī turpmāk strādāt ministra amatā. Ņemot vērā "KPV LV" valdes locekļu izteikto domu par to, ka esošajā situācijā Vitenbergam pašam būtu jāatkāpjas no amata, politiķis to darīt neplāno.