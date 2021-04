Reinis Jaunais ar mūziķi no Nepālas publicē nosapņotu video jaunai dziesmai

Nepāliešu mūziķis Regans Avale (Regan Awale) dziesmas ierakstā spēlē sārodu. Sārods ir stīgu instruments, vizuāli nedaudz līdzīgs ģitārai, bet tam ir metāla grifs, un to spēlē kreisās rokas nagus slidinot pa stīgām, vienlaikus tās strinkšķinot ar labajā rokā turētu, bieži no kokosrieksta mizas izgatavotu mediatoru. Šim instrumentam ir 25 stīgas, no kurām lielākā daļa ir domātas tikai rezonansei. Sārods ir bieži sastopams instruments Nepālā, Indijā un citās netālu esošajās valstīs. Ne mazāk starptautisku piegaršu dziesmai pienes mūziķis Ivars Štubis - Austrālijā dzimis latvietis, kurš pirms nedaudz vairāk kā gada pārvācās uz Latviju un šobrīd te arī muzicē. Ivars dziesmas ierakstā spēlē basģitāru. Kā ierasts, par pamatīgu čella biezokni rūpējās jaunā un daudzsološā čelliste Erna Daugaviete. Papildus tam, dziesmas ievadā un noslēgumā dzirdamas dažas vibrofona frāzes, kuras iespēlējis Ernests Mediņš, kurš spēlē arī Perpetuum Ritmico. Savukārt audio miksējis skaņu dizaineris Arvis Ahuns.