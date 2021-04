Kariņš maldina – “vispirms jaunos un aktīvos” nav izplatīta vakcinācijas stratēģija

ECDC raksta, ka “18 līdz 59 gadus vecu cilvēku vakcinēšana nav efektīva stratēģija, ja vakcīnu pieejamība ir ierobežota”. Latvijā pieejamo vakcīnu skaits ir viens no zemākajiem, ja ne pats zemākais Eiropā attiecībā pret valsts iedzīvotāju skaitu, liecina ECDC pieejamie dati 21.aprīlī. Neraugoties uz to, arī izlietoto vakcīnu devu īpatsvars (71,7%) vismaz tobrīd bijis otrs zemākais pēc Bulgārijas.

Jāpiebilst, ka pēdējās valdības sēdēs noritējusi diskusija par to, vai vakcinācijas temps Latvijā ir pietiekami ātrs un ja ne, kādi ir iemesli. Kariņš un vēl atsevišķi ministri pauduši nostāju, ka veidojas vakcīnu uzkrājumi un to nedrīkst pieļaut, tāpēc jākāpina vakcinācijas temps un paralēli riska grupām jāpiedāvā tās dzīvajā rindā jebkuram, kurš gatavs tajā stāvēt. Savukārt veselības ministrs Pavļuts atkārtoti norādījis, ka uzkrājumu nav – pieejamās vakcīnas ir saplānotas tuvāko dienu vai nedēļas vakcinācijām, bet daļa tiek apzināti rezervēta otrās devas vakcinēšanai tiem, kas jau saņēmuši pirmo. Vienlaikus Ģimenes ārstu asociācija norādījusi, ka daudzās praksēs ir desmiti uz vakcinēšanu pieteikušies riska grupu cilvēki, kuri spiesti gaidīt, jo ģimenes ārstiem vakcīnas netiek piegādātas prasītajā skaitā. Tāpat gan no ģimenes ārstiem, gan no vakcinācijas centriem bieži izskan informācija, ka daudzi atsakās, ja viņiem piedāvā AstraZeneca vakcīnu – arī tas minēts kā viens no argumentiem, kāpēc šā ražotāja vakcīnas esot jāpiedāvā dzīvajā rindā visiem, kas vēlas, vienlaikus ar viņu priekšzīmi iedrošinot citus.