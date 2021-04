Rīgas Fotogrāfijas biennāle piedāvā plašu laikmetīgās mākslas notikumu klāstu

No 9. jūlija līdz 11. augustam ISSP galerijā būs skatāma balvas “Meklējam jauno fotogrāfijā!” uzvarētāja Visvalda Morkeviča personālizstāde “Gaidu tikšanos ar sevi”. Fotogrāfa jaunākais projekts veidots (narcistiskas) introspekcijas formā, tā ir vizuālā un telpiskā darbā transformēta mākslinieka pašanalīze. Šis projekts ir portrets tā “tapšanas procesā”, kurā izmantoti mākslas vēsturē pazīstami simboli, no klasiskās mitoloģijas palienēti tropi, psihoanalītiskas interpretācijas un personiskas atmiņas. Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT balva “Meklējam jauno fotogrāfijā!” tiek pasniegta ceturto reizi. Tā ir dibināta, lai veicinātu jaunos māksliniekus vizuāli spēcīgos darbos atklāt konceptuāli dziļu, oriģinālu skatījumu uz sava laikmeta norisēm, atrodot un izceļot jaunos Baltijas valstu autorus, kuru darbos jau dominē šīs kvalitātes. Kopš 2019. gada balvas pasniegšana noris biennāles programmā NEXT sadarbībā ar ISSP galeriju. Rīgas Fotogrāfijas biennāles - NEXT 2021 programmas ietvaros būs skatāmas arī divas izstādes, kuru mākslinieki uzmanību vērš uz viedtālruņos radīto milzīgo attēlu daudzumu un digitālo tehnoloģiju attīstību, kas rada pamatus jaunai atmiņas kultūrai.

“Rīgas mākslas telpas” Intro zālē būs skatāma Anjas Karras (Anja Carr, NO) personālizstāde “Barotnes”. Anjas Karras radošo meklējumu centrā visai bieži iekļūst nebeidzamās attēlu straumes, kas tiek uzņemtas ar viedtālruņiem. Tas mākslinieci ir rosinājis vairākkārt no dažādiem skatpunktiem un dažādos vizuālos medijos pievērsties refleksijai par šo fenomenu – attēlu plūsmu kā vienu no šodienas izteiktākajām laika zīmēm. Izstādes kuratores – Inga Brūvere (LV) un Marīe Šēvolda (Marie Sjøvold, NO).