Astronomi, iespējams, atraduši Zemei tuvāko melno caurumu

Tas atrodas aptuveni 1500 gaismas gadu lielā attālumā no mūsu planētas – Vienradzī, kas ir zvaigznājs Piena Ceļā. Šis ir Zemei tuvākais iespējamais melnais caurums, ko atraduši astronomi, vēstīts vietnē "Science Alert".

Teorijas liecina, ka melno caurumu masa var būt ļoti dažāda – no sīkiem pirmatnējiem melnajiem caurumiem līdz supermasīviem gigantiem. Tiesa, ja runā melnajiem caurumiem, kas radušies pēc supernovas, astronomi gadu laikā ir atklājuši “masas spraugu”.

Pirms tika atklāti objekti, kas atbilst šai “masas spraugai”, to eksistence bija tik apšaubāma, ka zinātnieki neņēma vērā iespēju, ka tādi varētu pastāvēt. Tomēr tagad pētnieki uz to visu palūkojās no citas perspektīvas, pieņemot, ka varētu eksistēt ļoti mazi melnie caurumi.