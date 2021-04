Noskaties: Andris Keišs un Raimonds Pauls "Kā ābols"

Iespējams, šodien Ojāra Vācieša dzeja var būt arī atklājums, neiepazīta pasaule. Un līdz ar to arī atklāsme, ka dzeja, ko Ojārs Vācietis rakstīja 20. gadsimta otrajā pusē, dzeja ko vairākas paaudzes lasīja ar tikpat degošu sirdi kā dzejnieks radīja, ne vien spēj uzrunāt 21. gadsimta 20. gadu publiku, tā neko nav zaudējusi arī no īpašās vācietiskās jaudas un lieliski sabalsojas ar šodienas cilvēka pārdzīvojumiem. Tas, ka šīs programmas radīšanā sastapušās un sapratušās kā Ojāra Vācieša paaudze - Maestro Raimonds Pauls, tā nākamās – aktieris Andris Keišs un trompetists Oskars Ozoliņš, tikai apliecina dzejnieka un viņa rakstītā vārda klātesamību un mākslas mūžību. Par to arī jaunradītais video stāsts.