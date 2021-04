Baiba Broka: Latgale ir mana dziļi apslēptā temperamenta puse

Sarunā ar žurnālu "Ir" aktrise atklāj, ka režisora Viestura Kairiša ietekmē sākusi arī vairāk domāt par savu izcelsmi - viņas tēvs nācis no Latgales puses.

"Manas mammas ģimene nāk no Vidzemes, bet tētis no Latgales. Bērnībā vairāk laika pavadīju Vidzemē, un mana latgaliskā identitāte netika pietiekami kopta, arī latgaliešu valodā nerunāju. Un vienmēr esmu bijusies no lomām, kurās jārunā kādā dialektā vai "lauzienā"," viņa saka.