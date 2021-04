Brīvdienās ceļi var apledot, bet remontdarbu posmos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Patlaban lielākie satiksmes ierobežojumi ir Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem, kur ceļā būs jāpavada līdz pat 45 minūtēm, tikpat laika prasīs remontdarbu posma izbraukšana uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem. Arī pie pašas Kuldīgas notiek ceļa remonts no Ganību ielas līdz Pelču pagriezienam, kur jārēķinās ar 20 minūtēm ceļā. Tāpat ar 35 minūtēm jārēķinās ceļā no Pļaviņām līdz Aiviekstei uz reģionālā autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37).