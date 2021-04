Prioritāro grupu pieraksti masu vakcinācijas centros pilnībā aizpildīti; brīvas vietas vēl ir Cēsīs

Vietnē "manavakcina.lv" iedzīvotājiem iespēja pieteikties vakcinācijai kopumā sešos liela mēroga centros šajā nedēļas nogalē. To vidū ir Daugavpils centrs Daugavpils kultūras pilī, kas būs atvērts sestdien, 24.aprīlī, no plkst.12 līdz plkst.20, kā arī divi centri Rīgā.

Vakcinācijas centri strādās arī citās lielajās pilsētās, tostarp Jūrmalā, kur piektdien un sestdien vakcinācijas centrs Sporta skolā strādās no plkst.9 līdz plkst.17, un Ventspilī, Sporta hallē "Centrs", kur šodien doties vakcinēties iespējams no plkst.10 līdz plkst.18. Tikmēr Cēsis vakcinācijas centrs bijušā veikala "Super Netto" telpās strādās no šodienas līdz svētdienai no plkst.9 līdz plkst.17.