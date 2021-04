Skolotāja: arvien vairāk jauniešus interesē zaļās tehnoloģijas

"Attālinātais mācību process jau ilgst vairāk nekā gadu, tādēļ šāds formāts kļuvis par savā ziņā ierastu praksi. Protams, sākums gan bija sarežģīts," atceras pedagoģe. 9. klasei mācīt fiziku attālināti nav grūti, jo lielāko daļu no 8. klases fizikas mācību vielas vēl bija iespējams apgūt klātienē. Taču jāpieliek īpašas pūles, lai 8. klases skolēniem neklātienē nodrošinātu pilnvērtīgu fizikas pamatbāzes apguvi. "Fizika ir mums visapkārt, piemēri fizikālajiem procesiem jāmeklē savā ikdienā, mājās un apkārtējos notikumos. Attālinātajā mācību procesā jādarbojas ar to, kas ir pieejams, turklāt pilnvērtīga fizikas apguve tiešsaistes mācību stundās ir atkarīga no skolēna vēlmes šos procesus izzināt," stāsta Ligita.