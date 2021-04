Nedēļas nogalē prioritāro grupu vakcināciju nodrošinās pieci lielie vakcinācijas centri

Rīgā būs atvērti divi vakcinācijas centri - Ķīpsalas hallē un "ATTA" centrā. Ķīpsalas hallē centrs būs atvērts sestdien un svētdien no plkst.9 līdz 18, savukārt "ATTA" centrā - sestdien no plkst.9 līdz 17.

Daugavpilī vakcinācijas centrs Daugavpils kultūras pilī būs atvērts sestdien no plkst.12 līdz 20, Jūrmalā vakcinācijas centrs Jūrmalas Sporta skolā būs atvērts sestdien no plkst.9 līdz 17, savukārt Cēsīs bijušā veikala "Super Netto" telpās vakcinācijas centrs būs atvērts sestdien un svētdien no plkst.9 līdz 17.