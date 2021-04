Entonijs Hopkinss kā aktieris kļūst par visu laiku vecāko "Oskara" balvas saņēmēju

Labākā aktiera balvu Hopkinss saņēma par lomu filmā "The Father".

Sīvā konkurencē sirmais vīrs uzveica Rizu Ahmedu ("Sound of Metal"), nelaiķi Čedviku Bousmenu ("Ma Rainey’s Black Bottom"), Geriju Oldmenu (“Mank”) un Stīvenu Junu (“Minari”).

83 gadus vecais velsiešu aktieris savu pirmo Oskaru ieguva 1992. gadā par Hanibāla Lektera lomu filmā "Jēru klusēšana" (The Silence of the Lambs, 1991).