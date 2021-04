Drāma Horvātijā - Ožjē par avāriju un policista apdraudēšanu saņem brangu naudas sodu

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Ar franču autosportista Sebastjana Ožjē uzvaru svētdien noslēdzās pasaules rallija čempionāta kārtējais posms - Horvātijas rallijs. Jāteic, ka pašam Ožjē sacensības bija spraigiem notikumiem bagātas. Viņš jau pašā ievadā nobrauca no ceļa, vēlāk brauca ar pārsistu priekšējo riteni un rallija pašā izskaņā piedzīvoja sadursmi ar citu auto uz ielas. Par to viņam piespriesta barga soda nauda un noteikta atliktā diskvalifikācija no vienām sacensībām.