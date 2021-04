Skaidri un uzskatāmi: cik lielu robu makā var iecirst katrs ātruma pārkāpums

Vācijā ir slavenie autobāņi, pa kuriem uz savu atbildību vari traukties, cik ātri uzskati par nepieciešamu. Latvijā un vispār lielākajā daļā pasaules uz koplietošanas ceļiem ir noteikti ātruma ierobežojumi. Tie ir atkarīgi no ceļa konfigurācija, seguma kvalitātes un citiem faktoriem, un, pirmkārt, ir ieviesti satiksmes dalībnieku drošības dēļ.

Tas, lūk, arī ir viens no iemesliem, kādēļ uz valsts galvenajiem autoceļiem ir noteikts 90 km/h ierobežojums, apdzīvotās vietās caurmērā 50 km/h un dzīvojamajās zonās - 20 km/h. Ja noteikumus neievēro, tad jārēķinās ar sodu. Dīvainā kārtā tas ne pārāk sekmīgi attur no ātruma pārsniegšanas, un to lieliski demonstrē Eiropas mēroga ātruma kontroles maratons. Tā gaitā ar stacionārajiem un pārvietojamajiem fotoradariem, kā arī pastiprinātu policistu klātbūtni uz ceļiem Latvijā pieķerti aptuveni 11 tūkstoši pārkāpēju.