Lietotu auto visdrīzāk pirks, ja pārdevējam ir laba reputācija

Baltijas autobraucēju vēlmes arī saistībā ar iespēju saņemt konsultāciju no zinoša automašīnu speciālista ir salīdzinoši līdzīgas – sevi par lielākiem ekspertiem uzskata Lietuvas iedzīvotāji, jo ceturtā daļa jeb 25% no viņiem nav svarīga papildu konsultācija. Visvairāk eksperta ieteikumus novērtē Igaunijā – 80% no aptaujātajiem autobraucējiem, līdzīgi arī Latvijā jeb 79%, kam seko Lietuva ar 75% no aptaujas dalībniekiem.