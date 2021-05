Vīrieši arī var būt stāvoklī. Ko nozīmē kļūt par tēvu?

Lai gan ir tiesa, ka vīrieši nevar dzemdēt, tomēr viņiem ir iespēja saskarties ar grūtniecībai raksturīgiem simptomiem. To sauc par kuvādes jeb līdzperēšanas sindromu, kurš bieži tiek uzskatīts par somātisku saslimšanu, jeb precīzāk, ka to izraisa empātiskās izjūtas, ko vīrietis izjūt pret grūtnieci. Ir uzskatāms, ka ‘’līdzperēšanu ir nepieciešams skatīt kā veidu, kā definēt tēvu jauno identitāti, kā arī viņa saikni ar jaundzimušo, partneri un sabiedrību.’’ [1]

Kad vīrietis grasās kļūt par tēvu, viņam ir nepieciešams to internalizēt – izrādīt rūpes un kļūt par ko jaunu. No viņa tiek prasīta kvalitatīva pārmaiņa, kuru viņš līdzdala ar grūtnieci, kas savukārt noved pie situācijas, kurā viņš var sākt novērot fiziskās un mentālās problēmas, kuras parasti ir novērojamas tikai sievietēs. Būt par tēvu, tāpat kā būt par māti, nozīmē kļūt par kaut ko jaunu, tāpēc grūtniecība ir fenomens, kurā attopas gan vīrieši, gan sievietes, kuri ir pārmaiņu stāvoklī, lai kļūtu par tēvu vai māti.

Viedokļu līderis un divu bērnu tēvs Kaspars Virsnītis norāda, ka viņam "uzreiz veidojās emocionāla saite gan ar meitu, gan dēlu tikko pēc piedzimšanas, nebija tā, ka gaidīju to brīdi, kad ieslēgsies apziņa - esmu tagad tēvs, tas notika pats no sevis. Es biju emocionāli gatavs bērnu piedzimšanai, kaut kā vienmēr zināju, ka tad, kad piedzims bērni, darīšu to, kas jādara. Mani nebiedēja negulētas naktis, ka kaut ko nevarēšu darīt, jo būs bērni. Jā, atbildība ir, taču atbildība mani nekad nav biedējusi. Manī nav šī pārspīlētā uztraukuma “mums ir bērni un tāpēc iepriekšējā dzīve beigusies”. Nē, dzīve turpinās, tā kaut kādā ziņā ir citādāka, taču ne garlaicīgāka.’’