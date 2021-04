"Kalpones stāsta" jaunā sezona: vai Gileāda kritīs?

Godalgotā seriāla "Kalpones stāsts" darbība norisinās ASV, kur pēc otrā pilsoņu kara reliģiskie fanātiķi izveido Gileādas republiku. Tobrīd pasaulē viena no lielākajām problēmām ir neauglība, un vairumam pāru ir grūtības ieņemt bērnu. Gileādā tiek izveidota šķiru sabiedrība, kuras spicē atrodas apvērsuma komandieru ģimenes. Tām tiek iedalītas "kalpones" - auglīgās sievietes, kurām piespiedu kārtā jāieņem un jādzemdē bērni. Apspiesto šķiru paklausība tiek panākta ar visskarbākajiem līdzekļiem.

2019. gadā iznākušās "Kalpones stāsta" trešās sezonas beigās Gileādā valdošā diktatūra nonāca vēl nepieredzētu satricinājumu priekšā - Zemfredai izdevās no teokrātiskās valsts uz demokrātisko Kanādu izdabūt vairākus desmitus bērnu, un turpat tika arestēts ietekmīgais Voterfordu pāris. Gileādas režīma dzīvotspēja beidzot šķita ļogāmies. Tādēļ saprotams, ka daudzus fanus sarūgtināja ziņas, ka turpinājumu nāksies gaidīt divus gadus.

Trīs no tām veidojusi galvenās lomas tēlotāja Mosa, kurai tā bija pirmā pieredze režisores lomā. "Visvairāk es nervozēju par to, kādas būs manas kā režisores attiecības ar aktieriem," viņa atzīst. Filmu un televīzijas pasaulē nāvīgākais grēks, ko aktieris var pieļaut, ir mēģinājumi norādīt citam aktierim, kā tam būtu jāspēlē sava loma. Taču režisora darbs ir darīt tieši to.