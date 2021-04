"Danas ar kasti" zelta padomi pavasara kārtošanas laikā mājās

Attiecībā uz dažādām elektronikas lietošanas pamācībām - nav jāglabā putekļusūcēja lietošanas pamācība 5 valodās, jo it visu var atrast internetā.

2. Iespējams, arī tu piederi pie tiem daudzajiem, kuriem grāmatas ir svēta lieta un to izmešana šķiet vienkārši šausmīga. Un tā krājas plauktu plaukti ar pavārgrāmatām no 1973. gada vai citi brīnumi, kurus neviens māju iemītnieks ne reizi nav pat atvēris. Tu drīksti paturēt visu, kas tev sagādā prieku! Paņem katru grāmatu rokā un pajautā - vai šī grāmata manai dzīvei ir noderīga? Grāmatas var nodot labdarības veikaliņos, bibliotēkās un pansionātos - tur tās atkal tiks lasītas.

4. Milzīgās bumbuļkrelles. Rotaslietas, pat vairāk nekā apģērbs, attaino dažādus mūsu dzīves posmus. Vai ir prātīgi atbrīvoties no tā, ko vilki senak, bet tagad neizmanto? Pieredze saka, ka jā, ir gan. Ja kaut kas tev nepatīk šobrīd, ir patiešām maza iespēja, ka tev tas patiks pēc gadiem.

To, kas vairs nav šim dzīves brīdim aktuāls, ir jādod prom - lai dzīvo savu dzīvi pie kāda, kam tas tiešām patiks un tiks izmantots.

5. Atvadas no kosmētikas maciņa. Ja arī tavs maciņš vienmēr izskatās nekārtīgs un, varbūt pat, iekšpusē netīrs (sabirusi kārtējā acu ēnu vai pūdera kastīte), iekārto kosmētiku kastītē. Visu, ko iespējams, liec vertikāli, bet pārējo saliec tā, lai no augšas vari redzēt, kas kastītē iekšā. Nekad vairs neattapsies, ka pa maciņu ripo pat 5 iesāktas skropstu tušas, no kurām lieto tikai vienu.