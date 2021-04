Par gaumi nestrīdas: ko ēdienu izvēle atklāj par mūsu personību?

“Tu esi tas, ko tu ēd”, iespējams, ir viens no biežāk dzirdētajiem teicieniem, kas izskan pie pusdienu galda, taču, kā izrādās, realitāte var būt gluži pretēja – tu ēd to, kas tu esi. Kā stāsta psihoterapeite un grāmatas “Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija” autore Evelīna Grava, ēdiena izvēle lielā mērā atkarīga no cilvēka vērtībām un vēlmēm, taču lielu lomu spēlē arī tādi faktori kā ģenētika un kultūra. Ko mūsu gaume un ēdienu izvēle patiesībā var atklāt par mūsu personību un rakstura iezīmēm?