5 padomi, kā sarīkot neaizmirstamu un drošu pavasara pikniku

Lai viss ietu kā pa diedziņu, neaizmirsti par pāris svarīgām detaļām, izvēloties piknika lokāciju. Pārliecinies, ka izvēlēto vietu ikviens dalībnieks var sasniegt ērti – ideālā gadījumā lokācijai jābūt viegli sasniedzamai ar kājām vai riteni, taču, ja esi noskatījis kādu tālāku vietu, parūpējies, ka vecāki tevi un draugus uz to varēs aizvest ar automašīnu. Par laimi Latvijā ir daudz skaistu vietu, no kurām izvēlēties, tādēļ pavisam droši varēsi atrast kaut ko ikviena gaumei!

Viena no rīdzinieku iecienītākajām piknika vietām neapšaubāmi ir Lucavsala, turklāt sezonā tur var ne vien laiski atpūsties, bet arī izbraukt ar SUP dēļiem vai iemēģināt roku veikošanā. Pikniku ar dažādām aktivitātēm var apvienot arī Mežaparka teritorijā vai Dzegužkalnā, kas ir augstākais dabiskais paugurs pilsētā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni. Savukārt, ja vēlies būt tuvāk dabai un atpūsties no cilvēku pūļiem, dodies ārpus pilsētas un iepazīsti Doles salu vai arī noķer svaigo jūras gaisu Vidzemes akmeņainajā jūrmalā.