Pelēča literārā prēmija piešķirta romānam "Kalendārs mani sauc"

Šajā gadā vērtēšanai tika izvirzītas desmit grāmatas, proti, "Argas vēstules: vēstules uz Cīruļkalnu" (Aleksandrs Pelēcis, Zigurds Kalmanis, Antra Grūbe), "Uzticība spāru vainagiem (1957-1996)" (Visvaldis Tukmanis), "Tas dullais laiks: stāsti", "Pārdomu virpulī: stāsti" (Gunārs Anševics), "Skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos" (Imants Tamsons), "Lībiešu gadagrāmata: 2020 = Līvlizt Āigast Rōntōz" (Gundega Blumberga), "Pa ceļam: On the way: Talsu novads" (Inita Fedko, Uldis Balga), "Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles: autorizēta biogrāfija" (Jānis Žilde), "Kalendārs mani sauc" (Andris Kalnozols), "Zelta putns" (Žanis Sūniņš, Zigurds Kalmanis).