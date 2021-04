Ar drosmīgu fotosesiju slavenības piesaka labdarības programmu sievietēm krīzē

“Es labi zinu, ko nozīmē būt krīzē un esmu vairākkārt no tās tikusi laukā, taču ne bez citu atbalsta. Psihoterapija un līdzcilvēki ir bijis manas krīzes risinājums.”

Elīna Fīrmane, 360TV raidījuma “Pasaki to skaļi” vadītāja, aicina aizdomāties par līdzatkarības postošajām sekām uz sievietes dzīvi:” Sievietes vēstulēs fondam nereti raksta, ka viņām nav neviena, ar ko aprunāties. Apzināšanās par līdzatkarību ir, bet, ko ar to darīt, nav. Aicinu ikvienu sievieti apzināties, ka viņa ir vērtība! Atsevišķi no jebkurām attiecībām!”